Nocera Umbra, la signora Argenia si aggiunge alla lista dei centenari

Cento anni per Argenia. La nonnina lunedì scorso ha soffiato sulle sue cento candeline in un clima di festa ed allegria. Proprio i festeggiamenti sono stati organizzati dalla comunità della frazione di Pascigliano di Nocera Umbra. A partecipare anche il sindaco Giovanni Bontempi e padre Celeste il quale, per l'occasione, ha officiato la messa. “Pur con qualche problema di deambulazione – commenta il sindaco Bontempi -, la signora Argenia ha una vitalità invidiabile ed è certamente un prezioso punto di riferimento per gli abitanti della frazione che lo hanno dimostrato attraverso l’organizzazione di questo super compleanno. E’ sicuramente un onore partecipare a questi eventi - prosegue Bontempi -queste persone, attraverso i loro ricordi, sono la vera memoria storica del nostro territorio”. Durante la festa, il primo cittadino le ha consegnato una pergamena celebrativa ed un omaggio floreale, unitamente agli auguri più sentiti da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità nocerina.