Foligno, incidente mortale lungo la Ss77

Incidente mortale lungo la statale 77 nella serata di martedì 30 luglio. A perdere la vita un motociclista. Lo scontro è avvenuto all’innesto tra la Valdichienti e la strada Flaminia, in direzione Foligno ad un chilometro dall'intersezione con la Ss3. Nell’incidente è stata coinvolta anche un’altra persona, che viaggiava insieme alla vittima. Si tratta di una donna trasportata in codice rosso al "San Giovanni Battista" di Foligno. Sul posto, oltre al personale del 118, anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte del motociclista. Con loro anche i vigili del fuoco ed il personale dell'Anas. Al momento non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente, ma sembrerebbe che il conducente della moto avrebbe perso il controllo del mezzo, non coinvolgendone altri. All'imbocco di Colfiorito della Ss77 opera anche la polizia locale con due agenti per chiudere il traffico. Si valuta anche la richiesta d'intervento della Protezione civile per assistere le persone ferme con i propri mezzi prima dell'incidente, visto che le operazioni durano da diverso tempo e la strada è stata chiusa.

AGGIORNAMENTO - L'uomo che ha perso la vita era originario di Todi ed aveva 55 anni. Il suo corpo è stato ritrovato diversi metri lontano dalla moto. La donna invece ha 53 anni ed è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime.

AGGIORNAMENTO ORE 22.47 - La strada è ancora chiusa, ma le auto incolonnate pian piano vengono fatte tornare indietro dal personale di Anas e dalla polizia stradale. L'uscita dopo l'inversione è quella di Colfiorito, con i mezzi che poi percorreranno la vecchia Ss77.