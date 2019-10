Furgone tampona camion lungo la statale 75: un ferito

Incidente stradale venerdì 4 ottobre lungo la statale 75. L’episodio intorno alle 11, quando un furgone ha tamponato il semirimoschio di un camion. Lo scontro è avvenuto all’altezza di Rivotorto, in direzione Perugia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Foligno, le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell’incidente ed i sanitari del 118. Nello scontro infatti sarebbe rimasto ferito l’autista del furgone, poi trasportato in ospedale. Al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni.