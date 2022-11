Quintana, voti e risultati delle elezioni rionali

Si sono chiuse alle 20 di domenica sera (13 novembre) le urne per il rinnovo dei Consigli rionali dei dieci rioni. A Foligno il popolo della Quintana ha dato le proprie preferenze rispetto a coloro che dovranno guidare le dieci contrade per il prossimo quadriennio (2022-2026). Questi i risultati al termine dello spoglio dove, in grassetto, sono segnalati coloro che sono stati eletti all'interno dei nuovi Consigli. Al rione Giotti c'è un ex aequo: sarà eletto il candidato più anziano. Nei prossimi giorni gli eletti di ogni rione verranno convocati dalle commissioni elettorali per l'accettazione delle cariche, successivamente i nuovi Consigli eleggeranno priore, vicepriore, segretario ed economo.

AMMANNITI (PRIORE USCENTE FILIPPO FIORDIPONTI - AVENTI DIRITTO AL VOTO N.C., VOTANTI 84)

1 - Adriani Alessandro 47

2 - Capoccia Lorenzo 41

3 - Caporali Cristiana 15

4 - Cesarini Sauro 15

5 - Cesca Alessandro 38

6 - Contilli Alice 43

7 - Cordiali Michela 36

8 - D'Ilario Daniela 19

9 - De Santis Marco 20

10 - Epifani Leonardo 41

11 - Epifani Nicola 44

12 - Fanelli Giovanni 17

13 - Fanelli Michela 16

14 - Fiordiponti Federico 52

15 - Fiordiponti Massimo 18

16 - Gelsi Anna Rita 16

17 - Giuliani Francesco 16

18 - Liviabella Arianna 42

19 - Mellone Sabrina 19

20 - Molendi Alessia 46

21 - Paoli Federico 38

22 - Quaglia Ilario 47

23 - Salvini Elisabetta 39

24 - Scarponi Filippo 45

25 - Stella Michele 42

BADIA (PRIORE USCENTE FILIPPO PEPPONI - AVENTI DIRITTO AL VOTO 147, VOTANTI 73)

1 - Anastasi Mattia 54

2 - Appolloni Serena 19

3 - Benincasa Davide 30

4 - Brauzzi Claudio 51

5 - Cavaceppi Giulio 41

6 - De Lissandri Andrea 34

7 - Gammaidoni Mirko 35

8 - Grassilli Andrea 35

9 - Marsili Maurizio 35

10 - Medici Juri 46

11 - Pepponi Filippo 54

12 - Pizzoni Luca 52

13 - Ponti Maria Paola 34

14 - Russo Paolo 26

15 - Trastulli Tommaso 43

CASSERO (PRIORE USCENTE FABIO SERAFINI - AVENTI DIRITTO AL VOTO 111, VOTANTI 91)

1 - Arseni Amanda 41

2 - Berrettoni Mariangela 68

3 - Bruschi Giordano 78

4 - Donati Marco 29

5 - Fantauzzi Francesco 70

6 - Lini Arianna 27

7 - Lupparelli Emanuele 50

8 - Lupparelli Luca 47

9 - Marano Luciano 63

10 - Ortolani Florio 29

11 - Piermarini Michele 37

12 - Roscini Matteo 42

13 - Roscini Valentina 32

14 - Serafini Fabio 81

15 - Sotis Francesco 52

CONTRASTANGA (PRIORE USCENTE CARLO MATTIOLI - AVENTI DIRITTO AL VOTO 152, VOTANTI 118)

1 - Belardinelli Donatella 37

2 - Coltorti Stefano 44

3 - Del Gatto Marco 62

4 - Di Arcangelo o Arcangeli Roberto 49

5 - Donati Giorgio 47

6 - Donati Mario 80

7 - Epicoco Michelangelo 42

8 - Favella Arturo 39

9 - Ferri Francesca 43

10 - Ferri Piergiorgio 62

11 - La Forgia Andrea 45

12 - Lattanzio Riccardo 41

13 - Mattioli Carlo 71

14 - Mattioli Marco 53

15 - Nelli Cristiano 38

16 - Porzi Federico 74

17 - Spuntarelli Andrea 72

CROCE BIANCA (PRIORE USCENTE ANDREA PONTI - AVENTI DIRITTO AL VOTO 125, VOTANTI 110)

1 - Badiali Nicola 37

2 - Carini Carlo 60

3 - Gentili Giacomo 62

4 - Mattioli Alessio 40

5 - Menghini Marta 57

6 - Menghini Silvia 46

7 - Metelli Elia 76

8 - Monarca Marta 53

9 - Nacca Gabriele 55

10 - Ottaviani Andrea 65

11 - Piancatelli Giulio 49

12 - Ponti Andrea 86

13 - Raponi Giampaolo 69

14 - Sabbati Monia 57

15 - Splendorini Filippo 42

16 - Vitiani Cristina 62

GIOTTI (PRIORE USCENTE ALFREDO DONI - AVENTI DIRITTO AL VOTO 144, VOTANTI 101)

1 - Baldoni Nicola 14

2 - Bini Gabriele 32

3 - Ciancaleoni Piero 76

4 - Ciri Daniele 53

5 - Consonni Luigi 18

6 - Doni Alfredo 79

7 - Doni Matilde 49

8 - Falfari Federico 70

9 - Luzi Tomas 50

10 - Maracchia Paolo 34

11 - Marchionni Irene 28*

12 - Meniconi Alessandro 73

13 - Ottaviani Maurizio 68

14 - Picchiarelli Nicola 38

15 - Pinna Matteo 62

16 - Pinna Tommaso 58

17 - Properzi Giovanni Maria 28*

18 - Quintini Mattia 76

*Marchionni Irene e Properzi Giovanni Maria ex aequo, per anzianità è stato eletto il secondo

LA MORA (PRIORE USCENTE MASSIMO MONTANARI - AVENTI DIRITTO AL VOTO 159, VOTANTI 115)

1 - Barili Matteo 62

2 - Bibi Cinzia 17

3 - Bovi Lorenzo 2

4 - Brunori Fabrizio 34

5 - Carnevali Gianluca 36

6 - Chioini Germana 20

7 - D’Aurizio Fabrizio (Bizio) 35

8 - Falasca Stefano 71

9 - Fantauzzi Lucia 59

10 - Felicioni Michela 65

11 - Giacomini Edwige 61

12 - Giuliani Federica 17

13 - Gnozza Linda 27

14 - Gnozza Michele 67

15 - Lupparelli Nicola 59

16 - Manni Nicola 70

17 - Mariani Roberto (Bobò) 30

18 - Marini Carlo 34

19 - Michelini Jacopo 7

20 - Montanari Massimo 36

21 - Montanari Noemi 71

22 - Pacchia Francesco 62

23 - Reversi Riccardo 50

24 - Scarponi Paola (Pippi) 27

25 - Trabalza Samuele 50

26 - Preziosi Cristiano 29

MORLUPO (PRIORE USCENTE ELISABETTA MAGGI LEONCILLI MASSI - AVENTI DIRITTO AL VOTO 192, VOTANTI 167)

1 – Batori Andrea 96

2 – Benedetti Daniele 60

3 – Bianconi Michela 72

4 – Calce Filippo 94

5 – Carilli Angelica 71

6 – Cesari Federico 104

7 – Fabbricini Alessandro 19

8 – Fava Leonardo 84

9 – Ferraldeschi Giada 94

10 – Frontani Marco 16

11 – Maggi Leoncilli Massi Elisabetta 76

12 – Magrutti Laura 67

13 – Maltempi Arianna 93

14 – Marinangeli Mattia 96

15 – Massini Marco 99

16 – Moriconi Maria Elena 73

17 – Nieri Luca 69

18 – Sebastiani Francesco 88

19 – Sabatini Loredana 70

20 – Zuccarelli Alessandro 69

PUGILLI (PRIORE USCENTE RICCARDO FEDERICI - AVENTI DIRITTO AL VOTO 155, VOTANTI 109)

1 - Bartocci Marco 88

2 - Boldrini Arianna 81

3 - Bruschi Ivano 61

4 - Ceccotti Filippo 45

5 - Coletti Paolo 72

6 - De Santis Saverio 47

7 - Fedele Elia 47

8 - Mastrini Michele 32

9 - Menichelli Matteo 59

10 - Paris Mauro 75

11 - Properzi Marco 70

12 - Raiola Emanuele 28

13 - Ruiu Giovanni 59

14 - Sebastiani Federico 45

15 - Serenelli Moreno 30

16 - Venerini Nicolò 56

SPADA (PRIORE USCENTE RICCARDO RICCI - AVENTI DIRITTO AL VOTO 91, VOTANTI 75)

1 – Benedetti Nazzareno 19

2 – Capaldini Sarah 36

3 – Castellani Roberto 42

4 – Cesaretti Michele 56

5 – Cipolloni Leonardo 49

6 – Galici Edoardo 26

7 – Giannico Andrea 27

8 – Migliardi Marco 21

9 – Onali Graziano 59

10 – Orsolini Marco 44

11 – Procopio Laura 43

12 – Ricci Riccardo 56

13 – Ricciolini Omar 59

14 – Rosignoli Roberta 58

15 – Tomassetti Giampiero 13

16 – Venerini Gianni 57