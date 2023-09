Caso Innocenzi, decisione rinviata

Fumata grigia dalla Commissione disciplina e giustizia dell’Ente Giostra, chiamata a pronunciarsi sul caso di Luca Innocenzi, coinvolto nella rissa al Campo de li giochi in occasione delle prove ufficiali del giugno scorso. Riunitasi nel pomeriggio di giovedì 7 settembre, ha deciso di concedersi altro tempo prima del pronunciamento definitivo: tutto rinviato, dunque, di qualche giorno. Mentre resta in vigore, fino al 14 settembre prossimo, la sospensione cautelare a carico di Innocenzi che la stessa Commissione aveva disposto solo un mese fa, prolungandola di altri 30 giorni rispetto alla precedente. Tre gli scenari ipotizzati dal segretario generale dell’Ente, il magistrato Mauro Carboni, a poche ore dal vertice di giovedì pomeriggio. Il primo - quello che tutti probabilmente si aspettavano -, un pronunciamento favorevole o sfavorevole con motivazione contestuale; il secondo, l’avvio di una nuova istruttoria; il terzo, la possibilità che la Commissione si riservasse di decidere con la motivazione da depositare a qualche giorno di distanza. Ed è proprio quest’ultima, dunque, la strada che è stata scelta. I tempi stimati sono di quattro o cinque giorni prima che si possa sapere se Luca Innocenzi potrà correre o meno. Anche se - è bene ricordarlo - il Rione Cassero guidato dal priore Fabio Serafini nel frattempo ha deciso di affidarsi, per le prove ufficiali dello scorso sabato, all’esordiente Paolo Palmieri, pescandolo direttamente dal Master cavalieri, così come aveva deciso di fare il Pugilli con Raul Spera in sostituzione dell’infortunato Nicholas Lionetti. Spera, però, è già certo che arriverà da titolare all’appuntamento con la Rivincita, la stessa cosa al momento non si può dire per Palmieri.