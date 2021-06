Una straordinaria Ubs Foligno fa sua la Coppa del Centenario

L’Ubs Foligno ha vinto la Coppa del Centenario di serie C Gold. La competizione che ha messo di fronte le squadre di basket di Umbria, Marche e Abruzzo si è conclusa con i ragazzi di coach Pierotti capaci di infilare otto vittorie consecutive dopo l’unica sconfitta all’esordio.

Decisivo è stato l’ultimo derby di questa inconsueta stagione. La Lucky Wind ha battuto in casa Todi per 72 a 58, ottenendo i punti necessari per alzare la Coppa del Centenario. La partita contro Todi, al di là di quanto dica il punteggio, non è stata facile per l’Ubs. Il primo quarto è stato equilibrato, chiudendosi sul 17 pari. Poi Foligno ha alzato i ritmi, trascinato da Guerrini e Cimarelli ed il divario nel punteggio è aumentato sempre di più. Ad applaudire l’Ubs Foligno anche il pubblico, tornato al palasport Paternesi seppure in numero ridotto.

“Questo successo per noi è importante – le parole del presidente Andrea Sansone – non tanto per il valore della Coppa, ma soprattutto perchè rappresenta un segnale per tutto il nostro movimento, che si è dimostrato capace di resistere in tempi difficili e ripartire con grande forza e carattere. Questa consapevolezza ci fa affrontare le dure sfide che ci attendono con maggiore fiducia e coraggio: complimenti ai ragazzi e staff che ancora una volta hanno dimostrato qualità sportive ed umane fuori dal comune”.

Quello dell’Ubs Foligno è il primo nome nell’albo d’oro della Coppa del Centenario. Ora il club biancazzurro è pronto per altri progetti già da questi mesi estivi.