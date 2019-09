Foligno, sassi contro capotreno: denunciato

Gira in treno senza biglietto e, non contento, scaglia alcune pietre contro un capotreno. E' quanto avvenuto lo scorso 31 agosto e reso noto oggi dalla Questura di Perugia. Il fatto è avvenuto sulla tratta Ancona-Foligno, con gli agenti della polfer della cittadina umbra che hanno denunciato un marocchino di trenta anni. Alle richieste del capotrenol il giovane extracomunitario si è rifiutato di fornire le proprie generalità ed ha mostrato atteggiamenti aggressivi, fatti di insulti e minacce sfociate nel lancio delle pietre raccolte dalla massicciata. Immediatamente dopo si è dato alla fuga allo scopo di far perdere le proprie tracce. Grazie alla tempestiva attività di indagine messa in atto dagli operatori della polfer, lo scorso sei settembre il trentenne è stato rintracciato, identificato e denunciato all'autorità giudiziaria per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e attentato alla sicurezza dei trasporti.