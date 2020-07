Tennis training Foligno, domenica la finalissima che vale la serie A

Il passo decisivo verso la serie A. Sono pronte a compierlo domenica le ragazze della Tennis Training School. A Villa Candida è in programma il ritorno dei playoff promozione per l’A2 che metterà di fronte le folignati contro l’Angiulli Bari.

Si ripartirà dal 2 a 2 di una settimana fa, risultato con cui si è conclusa l’andata dei playoff in Puglia. Le ragazze capitanate da Alessio Torresi e Rebecca Alessi sono state capaci di tenere testa all’avversario, sfruttando una buona prova di squadra. Dopo la sconfitta di Emma Valletta contro la nazionale letttone di Fed Cup Daniela Vismane, Chiara Girelli ha ottenuto il punto della parità contro Francesca Dell'Edera. Avanti Foligno con Maria Toma e definitivo pareggio delle baresi con il doppio Vismane e Dell'Edera su Girelli e Alessi.

Un equilibrio che la Tennis Training School proverà a spezzare da domenica mattina a Villa Candida. Le folignati, va ricordato, sono ancora imbattute in questo campionato di serie B. L’accesso ai playoff promozione è stato centrato grazie al primo posto nel girone frutto di tre vittorie in altrettante sfide, contro le due squadre romane del Ferratella e del circolo canottieri Aniene di Roma insieme al Marino Casalboni di Santarcangelo di Romagna. Un cammino perfetto che ora ha bisogno del passo più importante: l’appuntamento è da domenica alle 10 a Villa Candida.